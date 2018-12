Klaus Iohannis a ajuns la Guvern. Președintele va participa la ședința miniștrilor (VIDEO)

UPDATE: Iohannis are o discuție cu Dăncilă, în biroul acesteia de la Guvernul României.

Președintele Klaus Iohannis a ajuns joi, în jurul orei 15.05, la Palatul Victoria, pentru a lua parte la ședința Guvernului.

Iohannis a anunțat de câteva zile că va participa la toate ședințele de Guvern, în încercarea de a bloca adoptarea Ordonanței de Urgență pe amnistie și grațiere și, mai nou, pentru a bloca Ordonanța cu taxe și impozite, anunțată marți seară de ministrul Finanțelor.

