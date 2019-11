România continuă misiunile armate internaționale. Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după ședința CSAT, că a aprobat forțele armate care vor participa la misiuni anul viitor.

“Am avut pe ordinea de zi o temă importantă, am aprobat forțele armate care vor participa la misiuni în afara României. Sunt forțele armate care în acest an au fost aprobate pentru 2020 în număr de peste 2.100 militari și civili, o creștere de peste 200 de oameni, din care peste 800 vor participa la misiunea din Afganistan în continuare.

Am aprobat peste 70 militari și polițiști care vor participa la misiuni în afara României.

Se vede din acest număr impresionant că România își ia foarte în serios misiunea de a exporta securitate în zone unde acest deziderat nu e atins.

Cea mai nouă misiune, cea din Mali, e o misiune destul de mare, cu peste 100 de oameni cu elicoptere, foarte apreciată de partenerii din zonă”, a declarat Iohannis.

