Klaus Iohannis a cerut experților explicații despre diferențele uriașe dintre testările din județe: 'I-am rugat pe ministrul Tătaru și Raed Arafat să aprofundeze un pic mai bine tematica și să vină cu măsuri de echilibrare'

În România există diferențe mari de testare Covid-19 între județe, iar acest lucru se vede în rapoartele zilnice făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică. În acest context, Klaus Iohannis a declarat, marți, că a cerut explicații experților în sănătate.





Klaus Iohasnis: Testarea Covid-19 se face după anchetă sau la cerere





Întrebat dacă a cerut experților explicații despre diferențele uriașe dintre testările din județe, președintele a spus că a lansat provocarea specialiștilor.

“Am întrebat, am lansat provocarea experților, am primit un răspuns preliminar care arată cum se organizează testările, anchetele epidemiologice și că testarea se face după anchetă sau la cerere. Drept pentru care azi am avut o discuție cu ministrul Sănătății și cu Arafat și am continuat discuția, i-am rugat să aprofundeze un pic mai bine tematica și să vină cu măsuri de echilibrare a testării în toate județele”, a spus Klaus Iohannis.

Stire in curs de actualizare.