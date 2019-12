Președintele României, Klaus Iohannis, a depus o coroană de flori la Troița din Piața Universității, în memoria victimelor Revoluției Române din decembrie 1989.

În plină baie de mulțime, președintele Klaus Iohannis a fost protagonistul unui moment special. Unul dintre vârstnicii prezenți atât în decembrie 1989 în Piața Revoluției, cât și 30 de ani mai târziu, i-a transmis actualului șef de stat: „Să aveți grijă de revoluționari, domnule președinte”.



Ziua de 21 decembrie are o încărcătură aparte în memoria colectivă, pentru că reprezintă momentul în care, în urmă cu trei decenii, scena Revoluției Române, începută la Timișoara, se muta în București.



Simțind că scapă din mâini puterea ținută atât de multă vreme și cu atâta îndârjire, dictatorul Nicolae Ceaușescu convoca un miting de susținere în Capitală, pentru ziua de 21 decembrie. Spre surprinderea sa, manifestația avea să se transforme în lupta bucureștenilor cu fiorosul regim, care culmina cu fuga conducătorului totalitar și cu intrarea României în postdecembrism.

