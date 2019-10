Președintele Iohannis: Celor din PSD nu le-a venit mintea la cap, ci m-am suit eu în capul lor! Guvernul „eșuat” Dăncilă trebuie să plece joi acasă, iar noi să începem reconstrucția României (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri seară, la Romexpo, că PSD nu a reușit să meargă până la capăt cu amnistia și grațierea, nu pentru că „le-ar fi venit mintea la cap”, ci pentru că însuși șeful statului s-a „suit în capul lor”.

„Sunteți mulți și sunteți hotărâți. Vom câștiga împreună! Vă mulțumesc mult pentru această priomire entuziasmantă și țin să vă salut, bună seara! Bună seara, dragii mei liberali! Împreună vom câștiga, dar pentru asta, dragii mei, este nevoie de multă implicare și de multă luptă. Voi, aici, în București și în Ilfov, ați început foarte bine! Ați strâns atâtea semnături în București și în Ilfov cât alții care se dau mari au strâns în toată țara! Felicitări!



Îmi pare foarte bine că am ajuns, astăzi, în fața voastră, împreună cu practic toată conducerea PNL, în frunte cu dragul nostru Ludovic. Păi se poate? Trebuie!



Dragii mei, voi, care sunteți aici, în sală, reprezentați, dacă pot să mă exprim așa, cele mai puternice și cele mai vizibile organizații. Suntem în Capitală, deci astăzi, Marian, dacă vrei, spun, sunt un muntean sau un ilfovean sau un bucureștean, dar sunt împreună cu voi.



Am început bine. Nu numai cu semnăturile. Am început foarte bine din mai, din luna mai, când, împreună, voi și cu mine am câștigat foarte mult. Faptul că PNL a câștigat alegerile europarlamentare este, dragii mei, senzațional! Faptul că am câștigat și referendumul pentru Justiție este, cu siguranță, notabil. Toate aceste lucruri au fost posibile, fiindcă voi și cu mine ne-am implicat. Nu că ar fi crezut mulți că vom câștiga. A fost Ludovic și cu mine, și cu încă doi, trei. Felicitări!



A fost doar începutul. Ne pregătim pentru alegerile prezidențiale și, dacă citesc bine entuziasmul vostru, șansele noastre sunt mari. După care, terbuie să mai câștigăm localele și parlamentarelele și atunci putem împreună să începem să punem România pe picioare. Atunci începe reconstrucția României. Foarte mulți se întreabă când începem. Începem prima fază mâine, după ce cade Guvernul Dăncilă.



Vreau să fiu foarte clar, ca să nu încapă îndoială și să nu capete glas cârcotașii - e plin de ei peste tot, și acolo, și acolo. Eu îmi doresc foarte mult ca moțiunea de mâine, din Parlament, să fie încununată de succes. Acest guvern eșuat, acest guvern în derută trebuie să plece acasă, iar voi sunteți cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziție serioasă, ordonată, până la alegerile parlamentare!

PSD este principala piedică în dezvoltarea româniei psd a ajuns la putere după alegeri, fiindcă lumea nu s-a dus și, dacă vrem să fim foarte sinceri, poate și noi puteam să lucrăm mai mult, să fim mai activi, să fim mai convingători și să-i ducem pe români la vot în decembrie 2016. Ne-am săturat cu toții de acest PSD, care a promis marea cu sarea românilor, și imediat ce au ajuns la putere s-au apucat să facă ce știu ei mai bine. Să ocupe funcții în stat cu persoane de multe ori incompetente, dar de fiecare dată supuse conducerii pesediste s-au apucat să destructureze și să acapareze marile sisteme publice ale româniei. ce au realizat? au realizat ceva inimaginabil. O involuție a Românie într-o perioadă în care am fi avut atâtea șanse de dezvoltare”, a declarat Klaus Iohannis, la Romexpo, la Adunarea regională a organizaţiilor PNL Bucureşti-Ilfov.