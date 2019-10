Președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat că România postdecembristă a avansat atât de puțin în cei 30 de ani de la prăbușirea comunismului din cauza PSD, care trebuie să fie „îndepărtat” de la putere „pentru o lungă perioadă” astfel încât tranziția la democrație să se încheie odată pentru totdeauna.



„Fiind în Târgoviște cred că vise pare potrivit să încep cu un pic de istorie. Târgoviște, un loc încărcat de istorie, un loc în care s-a creat istorie pentru România și pentru români. Dacă vorbim despre istorie și suntem în campanie electorală, evident, că este bine, este potrivit și cred că bine facem să ne amintim că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din decembrie 89. La 30 de ani ne plângem în continuare morții, dar îi glorificăm pe eroii noștri și ne întrebăm. În acești 30 de ani am fost noi vrednici? Am făcut ce am promis atunci? Am construit noi o Românie liberă, democratică, care permite românilor să se simtă bine la ei acasă? Am construit noi o Românie, care ne-a adus tuturor prosperitate, locuri de muncă, mulțumire, o viață sigură? Poate, pentru unii, da. Dar sigur, pentru mulți, încă nu.



Încă nu am ajuns acolo, dar înainte să ne facem planuri despre cum vom schimba noi lucrurile în bine, trebuie să vedem un pic de ce am ajuns în 30 de ani numai până aici. De ce nu am ajuns mai departe? Dacă ne uităm în urmă, în această perioadă de tranziție, în acești 30 de ani, vedem că abia acum începem să scăpăm de comunism și vedem că, de fapt, ce ne-a ținut în urmă, ce ne-a ținut ca și cum am fi avut o piatră de moară legată de gât este PSD.



PSD este cauza principală pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, nu s-a dezvoltat mai bine, dar avem, acum, speranță. Avem speranță să schimbăm lucrurile. Vedeți, după părerea mea, această schimbare trebuie să fie una profundă. Această schimbare trebuie să ducă la sfârșitul perioadei de tranziție. Nu putem noi românii să rămânem ancorați într-o veșnică tranziție, iar asta se poate numai dacă îndepărtăm PSD de la putere pentru o lungă perioadă de timp, altfel schimbarea nu se va produce.

(...) De ce nu avem și noi autostrăzi? Din cauza catastrofei administrative PSD. Ne uităm în jur când nouă, rudelor noastre sau prietenilor noștri nu le merge prea bine și ne întrebăm unde sunt spitalele noastre moderne, pe care ni le-am dorit și nu le avem? Din cauza guvernării eșuate PSD. De ce ne întreabă pensionarii în fiecare an, dar nouă ne tăiați pensiile? Pare o întrebare absurdă, dar, dragii mei, nu-i, fiindcă seniorii noștri au dreptul câștigat într-o viață, prin muncă, să stea liniștiți. Ceea ce a făcut PSD prin aceste guvernări catastrofale nu le dă niciun fel garanția că pensia lor este garantată. Pentru ca acest lucru să le fie garantat trebuie să vină la guvernare PNL”, a declarat Klaus Iohannis, într-un eveniment electoral de la Târgoviște.