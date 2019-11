Președintele Iohannis: Autostrăzile, spitalele regionale și școlile promise nu există, iar justiția a fost asaltată. PSD vede venind cea mai mare înfrângere de după Revoluție. Împreună cu PNL vom reseta România (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Pitești, că PNL „este puternic și hotărât”, lucru resimțit și de PSD, care „a construit o guvernare dezastruoasă”.



„Cred că ne dăm seama cu toții că acum chiar se apropie alegerile. Ne dăm seama noi, bucuroși, curajoși. S-a simțit în toate întâlnirile la care am mers. PNL este puternic și este hotărât, dar, dragii mei, se simte și la ei.



O văd venind ei, psdiștii, văd venind cea mai mare înfrângere de după Revoluție. Le e frică pesedișitilor se agață cu disperare de fiecare zi cât mai rămân la putere. O disperare urâtă. Acești pesediști se agață de putere doar-doar încă o zi, doar-doar încă o zi în care mai pot da ceva din banii românilor baronilor roșii. Doar-doar mai prind o zi să mai angajeze niște neamuri, niște prieteni, niște incompetneți să mai strice ce a mai rămas din marile sisteme publice din România. Rușine, PSD, o s-o încasați.



Lumea vorbește foartem ult despre alegeri. Se discută până și în familii în diferite ocazii publice despre aceste alegeri. Lumea întreabă, domne, ce vorbiți atât de acest PSD? De ce vorbiți atât de PSD? Hai să vă explic de ce vorbim atat de PSD.



Fiindcă au guvernat în cei mai mulți ani din ultimii 30 și ne apropiem de sărbătoarea de 30 de ani de la Revoluție. Dacă vorbim, de exemplu, despre autostrăzi, cele promise, care nu există, a spus-o foarte bine și Ludovic, cine este vinovat? PSD. Dacă vorbim de acele spitale regionale, care trebuiau făcute și nu s-au făcut, cine este vinovat? Evident, PSD. Vorbim despre școlile, care trebuiau construite, care trebuiau reabilitate, despre măsurile de siguranță, care trebuiau luate. Nu s-au făcut. Cine este vinovat? PSD. Vorbim despre lucruri foarte grave. Despre o justiție asaltată. Aproape au reușit ei, PSD, să politizeze justiția. Vorbim despre ce nu s-a făcut, despre ce s-a greșit, despre ce trebuia făcut altfel și de fiecare dată aceste lucruri au fost greșit abordate de PSD. De asta spun eu de atâta vreme, acest PSD a construit o guvernare dezastruoasă, eșuată. Este timpul să plece!

(...) Românii își doresc în România o justiție dreaptă și continuarea luptei anticorupție. În final, moțiunea de cenzură, care a trecut, nu a fost altceva decât expresia concretă a dorinței românilor să scape de această guvernare ratată și eșuată. Acum trebuie să ne pregătim pentru ce va veni. Trebuie să pregătim noul Guvern, împreună cu care voi începe reconstrucția României. Vom începe împreună să reparăm, să refacem tot ce a stricat PSD în această țară. Vom reda demnitate și independență sistemului de justiție. Vom continua lupta împotriva corupției. Vom face ce s-a tot promis la PSD și s-a terminat cu desene frumoase cu carioca pe hartă - infrastructura României. Împreună vom reface marile sisteme publice. Împreună vom reseta România. Împreună vom reda românilor demnitatea lor

PSD a ajuns la cel mai de jos nivel. Vă dați seama. Au început, din disperarea de a pierde puterea, să își bată joc de o categorie de români, care merită respectul nostru, al tuturor. Îi bagă în disperare pe pensionari, venind cu o minciună gogonată pesedistă, cum că Guvernul lui Iohannis ar tăia pensiile. Vă dați seama ce jalnici sunt să se joace cu nervii și cu soarta pensionarilor, când ei de fapt nu au fost în stare să construiască nimic durabil, sustenabil. Este nevoie de un Guvern PNL pentru a ajunge să garantăm cu adevărat pensionarilor un venit decent în România

După alegerile prezidențiale nu cumva să vă imaginați că PSD se va da bătut. PSD este adânc înșurubat în toate instituțiile statului. PSD nu va ceda de bunăvoie puterea. PSD este și rămâne un adversar foarte puternic al românilor, după cum a dovedit-o. Trebuie să câștigăm alegerile prezidențiale, locale și, în finală, cele parlamentare, pentru a face România normală”, a declarat Klaus Iohannis, la un eveniment elecotral, la Pitești.

