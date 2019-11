Președintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la Galați, că schimbarea se produce în România „în timp ce vorbim” și că acest lucru este recunoscut și de partenerii internaționali, cum sunt cei din PPE, care au scos în lumină evenimentele din țara noastră în discursurile din marja Congresului PPE.



„Am mai umblat prin țară în această campanie și le-am spus oamenilor ceva ce la început părea că îi surprinde. Le-am spus că eroii alegerilor nu sunt politicienii, ci oamenii cu ștampila de vot în mână. Voi sunteți cel mai bun exemplu de eroi români.



După cum a spus prietenul meu, Victor Paul Dobre, eu am fost de mai multe ori în Galați. Mie, vă spun sincer, îmi place mult aici, pentru că sunt oameni faini, harnici, care înțeleg că România trebuie să meargă în direcție bună pentru români, și așa ați votat, și vă invit să mai votați, dar nu numai o dată.



Dragii mei, ați început foarte bine. Europarlamentarele, referendumul și primul tur al alegerilor prezidențiale le-am câștigat împreună. Urmează turul doi, localele și parlamentarele. Abia atunci vom fi în situația să punem în practică clar, vizibil proiectul nostru comun, al unei Românii normale. Semnele sunt bune. Sunt bune, dragii mei, și schimbarea se produce acum, în timp ce noi vorbim. Se produce schimbarea în România. Am reușit, în acest an, să obținem ceva la care nu se aștepta nimeni. În acest an, am reușit să schimbăm cursul istoriei în România. Ați contribuit din plin, prin votul vostru, și vă invit, vă rog, vă cer în continuare să convingeți pe toți gălățenii să meargă la vot.



Schimbarea se produce și este foarte bună pentru România. Deja am reușit să înlăturăm, prin moțiune de cenzură, acel guvern pesedist eșuat, condus de, sigur, contracandidata mea în acest tur doi al alegerilor. Un guvern eșuat al regimului de tristă amintire Dragnea-Dăncilă. Am reușit apoi să instalăm un guvern liberal. Guvernul Ludovic Orban care a făcut deja primii pași importanți și care va continua în forță. Asta vrem noi să facem. Dacă ne mișcăm bine, avem șansa nemaiîntâlnită până acum, ca la sf. acestui an să avem un președinte, care vine din PNL, eu, subsemnatul, și un Guvern liberal. Este fantastic.



Am crezut că numai pentru noi, așa într-un cerc mai restrâns, cunoaștem aceste lucruri și ne bucurăm că lucrurile merg înspre bine. Dar să vedeți ec surpriză am avut aseară, când am fost la Zagreb. Acolo este un mare Congres al PPE, și am fost invitat nu la Congres, pentru că Președintele României nu este membru de partid, ci la întâlnirea șefilor de stat și guvern care s-a desfășurat aseară în marja Congresului. Primul discurs de acolo, al doilea și al treilea au fost, în esență, despre România și despre noi - mare lucru. A fost o surpriză foarte, foarte plăcută pentru mine și cu această ocazie pot să vă spun și vouă, și tuturor românilor, m-am simțit că sunt Președintele României.

(...) Eu nu mai îmi doresc ca românii să se simtă inferiori celor din Europa de Vest. Eu știu ce pot românii, eu știu ce poate România. O știu din proprie experiență. Am văzut ce se poate într-un oraș. Asta vă garantez că se poate în toată România. România poate să ajungă, în câțiva ani, la nivelul la care putem să spunem că este la aceeași treaptă de dezvoltare ca și țările pe care, acum, le considerăm mai dezvoltate. Pentru asta, trebuie să votăm și să muncim. Însă pentru asta trebuie să mai facem ceva. Trebuie să trimitem PSD în opoziție și să-l îndepărtăm de la butoane, pentru ani buni”, a declarat președintele Klaus Iohannis.