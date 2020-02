Președintele României, Klaus Iohannis, l-a desemnat premier pe Florin Cîțu, actual ministru interimar al Finanțelor Publice. Șeful statului a făcut acest anunț în urma consultărilor cu partidele parlamentare și a explicat că, prin această nominalizare, se mișcă „lucrurile astfel încât să nu ne blocăm politic.

„Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare și cred că e bine să recapitulăm, pe scurt, de ce am ajuns iarăși la consultări și iarăși la desemnări. PNL a constituit un guvern, care s-a apucat să repare lucrurile care au fost stricate. Guvernul Orban a venit cu o agendă reformatoare, a reușit în timp record să vină cu un buget pentru 2020 și s-a apucat de lucruri importante, printre care a dorit să schimbe legislația privind alegerea primarilor și a consiliului local, pentru a venit mai aproape de cetățean.

Acest lucru nu a fost dorit de PSD. PSD, care s-a opus vehement reformelor promovate de Guvernul Orban, a reușit la momentul respectiv să adune o majoritate, care a trecut o moțiune de cenzură prin Parlament, după care am dorit să deblochez repede situația creată. Am convocat consultări, am desemnat un prim-ministru și, surpriză neplăcută, PSD a început să tergiverseze procedurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile în care, conform regulamentului, ar fi trebuit să se facă un vot. Nu s-a votat și atunci am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament

Așadar, după consultări, acum deja am să fac o desemnare, pentru a mișca lucrurile în așa fel încât să nu ne blocăm politic. Așadar, astăzi, am decis să desemnez pentru pozția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîțu, actual ministru al Finanțelor Publice””, a declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri seară, la Palatul Cotroceni.