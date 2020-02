Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că Ludovic Orban și-a depus, marți seară, mandatul de premier desemnat. Șeful statului a convocat partidele parlamentare pentru consultări, urmând ca acestea să aibă loc miercuri, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 16:00. Ele se vor termina tot mâine, în jurul orei 20:00.

„Din cauza PSD, care a boicotat ședința de ieri, nu s-a putut da un vot. În acest mod, riscăm să intrăm într-un blocaj, ori un blocaj este ultimul lucru pe care ni-l dorim în această situație. De aceea, am acceptat această depunere de mandat din partea lui Ludovic Orban. În consecință, voi convoca consultări cu partidele parlamentare, consultări care vor începe mâine, la ora 16:00, și se vor terminat tot mâine, în jurul orei 20:00, după care voi veni în fața națiunii și voi face o declarație prin care informez ce s-a discutat și care sunt concluziile mele”, a declarat Klaus Iohannis, marți seară, la Cotroceni.

Întrebat dacă următoarea nominalizare va fi considerată drept a doua propunere - într-o încercare de a respecta condițiile impuse de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, Klaus Iohannis a răspuns: „Constat că propunerea pe care am făcut-o și solicitarea de învestitură s-a finalizat fără rezultat. Deci n-are rost să începem să numărăm, însă noi nu dorim să intrăm într-un blocaj. Noi vom merge mai departe, pentru că lucrurile trebuie să se miște și România trebuie guvernată”.

„Ludovic orban rămâne prima mea opțiune pentru premier”, a subliniat șeful statului.

Întrebat dacă ia în calcul să desemneze un nou premier înainte de motivarea CCR privind decizia de a denunța nominalizarea lui Orban, președintele Iohannis a răspuns: „Această chestiune este independentă de procedura care este în curs de desfășurare la CCR. parlamentul nu s-a putut întruni, nu s-a putut vota propunerea de prim-ministru și guvern. Ca atare, se găsește această soluție pentru a debloca întreaga chestiuni. Sunt șanse ca una și cealaltă să nu fie legate”.

Întrebat dacă are ceva să îi reproșeze lui Ludovic Orban, Klaus Iohannis a răspuns: „Dimpotrivă, sunt foarte mulțumit de munca depusă de Ludovic Orban în calitate de premier, după aceea în calitate de premier interimar. A reușit acest guvern să facă într-un termen foarte scurt, doar sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, lucruri care au fost absolut necesare pentru țară. Mă gândesc doar la bugetul pe anul 2020, la reglementări foarte importante în multe domenii, la chestiuni care au tot fost amânate de guvernele dinainte. Deci, sub linie, nu doar că nu aș avea ce să îii reproșez, chiar aș avea pentru ce să îl laud. Procedura, în Parlament, nu s-a blocat pentru că Ludovic Orban a făcut sau nu a făcut ceva anume, fiindcă el a făcut ce trebuie, însă întreg blocajul s-a produs din cauza PSD, care mai întâi a tras de timp cu audierile, care altădată se făceau într-o zi sau într-o zi jumate. Acum s-au făcut într-o săptămână jumate. Votul pentru învestitură a fost pus la termenul maximal pus în regulamentul activităților comune ale celor două Camere, deci se vede clar intenția de a bloca acest demers. PSD a încercat să blocheze acest demers parlamentar. Pentru a debloca întregul demers, Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat și mergem mai departe. România nu are nevoie de blocaje. România are nevoie să meargă înainte. Sunt suficiente probleme care trebuie rezolvate”.