Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat joi seară, la Palatul Cotroceni, că îl nominalizează pe Ludovic Orban pentru funcția de premier, dar a precizat că prima sa opțiune rămâne declanșarea alegerilor anticipate. Șeful statului le-a comunicat acest lucru și formațiunilor parlamentare, care au precizat că au nevoie de timp, pentru a discuta și a stabili calea de urmat.

„Am terminat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare și sunt în măsură să vă spun âteva concluzii. În primul rând, să recapitulăm pe scurt. Avem un guvern liberal care a venit cu o agendă reformatoare, a dorit să reformeze multe programe, să vină cu îmbunătățiri pe legislația electorală, măsuri economice, sociale, toate în interesul României și al românilor. A dorit să repare greșelile care, evident, au fost făcute de guvernele pesediste din cei trei ani dinainte.

Pe de altă parte, avem un PSD care are încă foarte mulți parlamentari și care se opune acestor schimbări. Doar ultimul exemplu cred că este elocvent. PNL, prin Guvernul Ludovic Orban, a dorit să aducă îmbunătățiri legislației electorale cu privire la alegerile locale. A vrut să introducă, așa cum ar fi fost normal, alegerea primarilor în două tururi. PSD nu a dorit, a depus moțiune, a căzut Guvernul, astăzi avem consultări.

Soluția corectă în această situație, în care avem un guvern care dorește să miște lucrurile, opțiune confirmată de români la alegerile de anul trecut, este întoarcerea la electorat, este soluția care satisface nevoia de democrație în România. Mai simplu spus, întoarcerea la electorat înseamnă alegerile anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea opțiune. Am prezentat partidelor această opțiune”, a declarat Klaus Iohannis, la Cotroceni.

