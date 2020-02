Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru miercuri, ora 14:00, în care actorii relevanți ai statului român vor analiza măsurile pentru combaterea unei potențiale epidemii de coronavirus. Totuși, șeful statului a precizat că încă nu există niciun caz confirmat de infecție în România.

„Având în vedere interesul extrem de crescut pentru evoluția coronavirusului în Europa, voi începe cu acest subiect. După cum știți, lucrurile s-au schimbat rapid în ultimele zile în ce privește numărul de persoane infectate cu coronavirus din Europa, în special în Italia. Situația din Peninsulă a generat și generează în continuare multă îngrijorare, inclusiv în rândul românilor, date fiind legăturile foarte strânse pe care le avem cu această țară și comunitatea de români de acolo”.

Președintele României a subliniat că se află într-un „contact permanent cu instituțiile responsabile ale statului român, pentru a monitoriza ceea ce se întâmplă în zonele aflate în carantină și în care locuiesc români”.

„Vreau să fiu foarte clar. Nu avem niciun caz de coronavirus înregistrat în România până în prezent, dar va trebui să fim pregătiți dacă lucrurile evoluează negativ. Ca atare, am decis să convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14:00, pentru o informare privind măsurile concrete privind monitorizarea unor potențiale cazuri de infecție cu noul coronavirus, precum și strategia de combatere a unei potențiale epidemii la nivel național”, a adăugat Iohannis.

