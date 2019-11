Președintele Klaus Iohannis, la ultimul discurs al campaniei: „De comunism am scăpat, dar de comuniști încă nu. PSD este tot acel partid, care vrea să pună mâna pe tot ce mișcă în România” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, că PSD „a dominat” scena politică românescă, cu mici excepții, în cei 30 de ani de când România a scăpat de comunism. Totuși, deși am scăpat de regimul de dinainte de `89, spune șeful statului, de „comuniști” încă n-am scăpat de tot.



„Dragii mei, e frumos Bacăul, sunt oameni frumoși băcăuanii, moldovenii. Să vă spun acum, la sfârșitul campaniei, două lucruri foarte importante. România este frumoasă și românii au un suflet frumos. Am redescoperit, am resimțit aceste lucruri și sunt foarte, foarte bucuros și foarte mulțumit că am decis, în această campanie, să merg între oameni. Aceste campanii sunt foarte valoroase, dacă știi ce să faci cu ele. Eu am întâlnit, într-o lună și jumătate, cât a durat campania de primul tur cu cea de turul doi, peste 100.000 de oameni. Am vorbit direct, am strâns mâna a zeci de mii de români, ca să nu mai vorbim de zecile de mii de selfie-uri pe care le-am făcut. Pe mine m-au impresionat, m-au impresionat fiindcă toți au venit cu sufletul deschis, toți au venit cu speranță, toți au venit cu optimism și toți mi-au spus scăpați-mă de PSD.



Dragii mei, schimbarea se produce acum chiar când vorbim. Se produce deja schimbarea. Ea a început pe 26 mai, atunci când în număr mare, neașteptat de mare românii s-au dus la urne. Au votat la europarlamentare și a câștigat PNL datorită românilor, care s-au prezentat ca niciodată la europarlamentare. Și au votat românii 6,5 milioane „Da” la referendum, iar atunci lucrurile s-au schimbat în România. Atunci a început schimbarea. A continuat moțiunea de cenzură. Cine ar fi crezut că trece moțiunea de cenzură? Cine a crezut că se poate instala un Guvern liberal și s-a putut... S-a putut fiindcă până și Parlamentul a înțeles că asta este voința românilor.



După care am intrat în campania pentru prezidențiale și aud așa câteodată unii vorbind că, totuși, parcă PSD, de când a scăpat de Dragnea, nu mai e chiar așa de rău. Dragii mei, asta este o mare capcană. Să nu credeți așa ceva. PSD a dominat scena politică românească, cu mici excepții, în cei 30 de ani de când am scăpat de comunism. De comuniști încă n-am scăpat chiar de toți, mai sunt câțiva. Vă spun că această veșnică tranziție trebuie să se termine odată și odată, iar această dată va fi acum duminică.



Acum, duminică, la turul 2 al alegerilor prezidențiale, românii trebuie să înțeleagă că PSD și-a schimbat fața de mai multe ori, a schimbat fețele, a schimbat politicienii de la vârf, dar PSD nu s-a schimbat. PSD este tot acel partid, care vrea să pună mâna pe tot ce mișcă în România. PSD, dintotdeauna, a vrut să controleze Justiția. Dintotdeauna, a avut o problemă cu antreprenorii români și a încercat să țină investitorii afară. PSD întotdeauna a vrut să controleze toate școlile din România, până la femeia de serviciu. PSD a făcut să plece 4 milioane de români, care nu s-au mai regăsit în această tranziție, și foarte mulți dintre ai voștri, dintre prietenii voștri, din familiile voastre, au plecat fiindcă nu au mai suportat, fiindcă nu au mai avut locuri de muncă. PSD a distrus Bacăul, unul dintre județele de frunte, o mândrie a României. Dacă aud pe cineva care îmi spune că PSD nu mai este așa de rău de când a scăpat de Dragnea, vă spun nu credeți așa ceva. PSD este mereu același. Este nevoie de un vot foarte puternic acum, duminică, este nevoie de un vot foarte puternic la locale și la parlamentare”, a declarat Klaus Iohannis, la Bacău.

