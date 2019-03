Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa Guvernului: 'Unii politicieni sunt tributari reflexelor comuniste, autoritariste' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat miercuri un nou atac la adresa Guvernării PSD-ALDE.

Șeful statului a precizat, în cadrul Galei MERITO, că sectorul privat, ”atât de defăimat mai nou de unii politicieni tributari reflexelor comuniste”, merită apreciat pentru angajamentul de a fi tot prezent în viața comunității.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.