Klaus Iohannis a preluat oficial al doilea mandat. Președintele României a depus jurământul, în plenul Parlamentului

Klaus Iohannis a preluat oficial, sâmbătă, al doilea mandat de Președinte al României, în cadrul ședinței solemne din plenul reunit al Parlamentului.

„Jur să îmi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”, a jurat Klaus Iohannis, la preluarea celui de-al doilea mandat de Președinte al României.

Palatul Parlamentului desfășoară, sâmbătă, o ședință solemnă dedicată momentului în care Klaus Iohannis depune formal jurământul pentru al doilea mandat de președinte.



La ceremonie au mai fost invitați foștii șefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, dar și membrii Guvernului Orban, judecătorii CCR, Patriarhul Daniel și reprezentanții Casei Regale.

