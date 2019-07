Klaus Iohannis a prezentat 'erorile' grave din cazul Caracal. Cerere EXPRESĂ pentru Guvernul Dăncilă: 'Au timp până la finele lunii august' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a prezentat marți, la Palatul Cotroceni, deciziile luate după ședința CSAT pe tema crimelor din Caracal.

Șeful statului a vorbit despre 'erorile' grave ale autorităților în urma datelor prezentate în CSAT.

De asemenea, Iohannis a avut și o cerere urgentă pentru Guvernul României.

"Am solicitat ca până la sfârșitul lunii august să elaboreze o serie de norme și măsuri astfel încât în acțiuni ca și cea de la Caracal să nu mai existe întârzieri criminale.

Am cerut și să se analizeze legislația actuală în cazul infrațiunilor grave și foarte grave la adresa persoanei și a integrității corporale precum si împlemetarea localizării prin transmiterea prin SMS a coordnaltelor geografice ale apelantului.

Am cerut și realizarea unor prceduri stricte cu privite la modul în care cei care răspun s la 112 trebui să preia cazurile", a declarat Iohannis.

