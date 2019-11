Klaus Iohannis a prezidat prima ședință a Guvernului Orban: ”Chiar dacă mandatul este previzibil unul scurt, eu sunt convins că va fi unul puternic şi de succes” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a prezidat, luni seară, prima ședință a guvernului Orban. După ceremonia de depunere a jurământului, de la Palatul Cotroceni, Executivul liberal s-a reunit la Palatul Victoria într-o ședință informală, la care a luat parte și șeful statului.

"Vă doresc mult succes, chiar dacă mandatul este previzibil unul scurt. Eu sunt convins că va fi unul puternic şi de succes. În acest sens, vă doresc numai bine tuturor", le-a transmis Klaus Iohannis noilor miniștri.

Anterior, fostul premier Viorica Dăncilă a declarat că nu îi va preda mandatul succesorului său. În aceste condiții, memebrii cabinetului Orban au fost întâmpinați pe treptele Palatului Victoria de Toni Greblă, secretarul general al guvernului Dăncilă.

Ulterior, Ludovic Orban l-a întâmpinat pe președintele Klaus Iohannis.

Amintim că, în trecut, șeful statului a prezidat o ședință a executivului Sorin Grindeanu și una a cabinetului Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.