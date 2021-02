Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care elimină pensiile speciale ale parlamentarilor.

Pe 17 februarie, parlamentarii au decis eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost votată în plenul reunit, după ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente. Au fost 357 de voturi în favoarea inițiativei. Cei 30 de parlamentari ai UDMR au spus că sunt prezenți, dar nu votează.

Proiectul de lege aparține PSD, dar în el a fost inclus și un amendament depus de USR-PLUS potrivit căruia, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, încetează și plata pensiilor speciale aflate în vigoare.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că 54.2 milioane de lei este impactul bugetar pentru pensiile a 768 de foşti parlamentari.

Recent, Asociația Foștilor Parlamentari a înaintat o petiției Avocatului Poporului în care cerea sesizarea CCR cu o excepție de neconstituționalitate, dar Renate Weber a respins solicitarea.

„Nu am sesizat Curtea Constituțională. Termenul a expirat ieri. Nu am identificat niciun motiv de neconstituționalitate. (...) Am primit petiția asociației, astăzi am vorbit la telefon și le-am explicat de ce nu înaintăm o sesizare”, a punctat Weber.

Florin Cîțu: Pensiile speciale vor dispărea cu reforma sistemului de pensii

Săptămâna trecută, premierul Florin Cîțu anunța că pensiile speciale vor dispărea odată cu reforma sistemului de pensii. El a punctat că reforma va veni cu un cost politic, dar pe care și-l asumă.

Întrebat când dispar pensiile speciale, prim-ministrul a răspuns: „Ele vor dispărea cu reforma sistemului de pensii, în care vom trece toate pensiile pe contributivitate”.

„Dacă vă uitați în programul de guvernare al acestei coaliții, am spus foarte clar, noi vrem să trecem pensiile pe sistemul de contributivitate. (...) Vom începe anul reformelor. V-am spus că mi-am asumat din primul moment că tot ce voi face anul acesta reformă va veni și cu un cost politic pentru mine și îmi asum acest cost politic. Nu au existat politicieni în ultimii 30 de ani de zile care au vrut să își asume acest cost și fiecare a mai adăugat la problemele pe care le avem”, a mai declarat șeful Guvernului.

Augustin Zegrean: Problema pensiilor rămâne, este foarte gravă

Tot săptămâna trecută, Augustin Zegrean, fost președinte CCR, atrăgea atenția că problema pensiilor rămâne, căci eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor nu le va face să crească pe celelalte: „Problema pensiilor rămâne, este foarte gravă. Faptul că le taie la parlamentari, nu le creşte pe celelalte”.

Zegrean mai precizase, de asemenea, că nu există motive pentru declararea acestei legi ca fiind neconstituțională: „Motivele invocate nu sunt valabile. Niciunul dintre ele nu ar duce la declararea neconstituţionalităţii legii, pentru că, în primul rând, nu e vorba de o pensie, e vorba de o indemnizaţie pentru limită de vârstă. Foştii parlamentari au şi o altă pensie contributivă. Nu trebuie tratată ca o pensie. Referitor la drepturile câştigate, nu este o teorie constituţională. În Constituţie nu veţi găsi nicăieri scris că un drept câştigat aşa rămâne pe vecie”.

„Dacă nu s-ar fi referit şi la cele aflate în plată, am fi avut două categorii de parlamentari, unii care primesc şi unii care nu primesc”, a mai punctat acesta.