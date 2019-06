Klaus Iohannis A SEMNAT decretul: Ana Birchall este, OFICIAL, vice-premier interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care o desemnează pe Ana Birchall în funcția de vice-premier, cu mandat interimar, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 11 iunie a.c., decretul pentru desemnarea doamnei Ana Birchall, ministrul justiției, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar”, se arată în comunicatul citat.

Anunțul de la Palatul Cotroceni vine la scurt timp după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat că i-a trimis șefului statului propunerea pentru funcția de vice-prim-ministru și că nu crede că acesta are motive să o refuze.

”Am trimis propunerea către Cotroceni, am discutat despre această propunere. Aștept răspunsul domnului președinte. Eu cred că nu are motive să respingă această propunere având în vedere că Ana Birchall a fost vicepremier”, a declarat Dăncilă.

Aceasta a mai spus că va face propuneri pentru celelalte posturi de vicepremier după ce se va încheia mandatul lui Viorel Ștefan.

”Voi face o propunere pentru cele 2 portofolii de vicepremier după ce domnul Viorel Ștefan își va finaliza mandatul, la sfârșitul lunii iunie. Voi discuta despre remaniere în cadrul CEx, voi asculta părerea colegilor mei voi lua o decizie referitoare la fiecare portofoliu în parte, nu vreau să iau eu aceste decizii. Ele se iau în forurile statutare, în baza unor evaluări”, a mai spus Viorica Dăncilă.

