Klaus Iohannis a stârnit râsetele celor prezenți la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, unde președintele în funcție a organizat un dialog electoral cu jurnaliști, formatori de opinie și politologi, în care și-a prezentat bilanțul primului mandat și viziunea pentru următorul.



Totul a început când șeful statului a primit întrebarea unui student din sală. Tânărul l-a întrebat pe Klaus Iohannis dacă este folositor pentru un președinte să cunoască limbi străine.



„Pe mine m-a ajutat”, a răspuns sec președintele, stârnind amuzamentul sălii.



Ulterior, Klaus Iohannis și-a nuanțat răspunsul și a explicat care este miza în a cunoaște limbi străine pentru poziția pe care o ocupă.



„Este important. Să știți că, în Consiliul European, nu toată lumea vorbește limbi străine, asta ca să nu umblăm cu un mit, care nu stă în picioare. Dar credeți-mă, este destul de anevoios să discuți cu un coleg sau o colegă din Consiliul European, fie el președinte sau premier, prin intermediul traducătorului. Se pierde mult din substanță, și din acest punct de vedere cred că este foarte indicat ca președintele să cunoască măcar o limbă străină de mare circulație”, a adăugat președintele Klaus Iohannis.

