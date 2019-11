Klaus Iohannis, la ieșirea de la urne: ”Astăzi românii decid ce viitor va avea România. Dragi români, vă aștept la vot!” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a votat duminică, la ora 9.00, la Liceul Jean Monnet din Capitală.

La ieșirea de la urne, șeful statului a declarat că a votat ”pentru o Românie normală” și i-a îndemnat pe români să iasă la vot.

”Astăzi este o zi extrem de importantă pentru România și pentru mine personal. Am votat pentru o Românie normală. Îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăzi confirmarea că foarte mulți români își doresc același lucru.

Astăzi românii decid ce viitor va avea România în următorul an. Dragi români, vă aștept la vot!”, a spus Klaus Iohannis.

