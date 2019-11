Președintele Klaus Iohannis a venit, duminică, la Liceul Jean Monnet din Capitală, unde a votat pentru „o Românie modernă, o Românie europeană, o Românie normală”.

„O zi foarte, foarte importantă astăzi. Eu, personal, am votat pentru o Românie modernă, o Românie europeană, o Românie normală. Vă invit pe toți, dragi români, să veniți la vot. Astăzi este o zi extrem de importantă. Votăm pentru viitorul României, pentru direcția în care va merge România mai departe. Astăzi, este ziua campionilor cu ștampila Votat în mână. Dragi români, fiți campioni astăzi”, a declarat președintele Klaus Iohannis, la ieșirea de la urne.

