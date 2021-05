Klaus Iohannis: Abordările politicianiste sau criticile în notă electorală șubrezesc șansele de reușită ale PNRR. Forțele politice să iasă din logica îngustă de partid, să dea dovadă de solidaritate, de responsabilitate (VIDEO)

Președintele Klaus Iohhannis a făcut apel la întreaga clasă politică ”să dea dovadă de solidaritate, de responsabilitate și să susțină” pentru ca implementarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență să fie un succes. ”Abordările politicianiste sau criticile în notă electorală nu fac altceva decât să șubrezească șansele sale de reușită”, a avertizat șeful statului, care le-a cerut politicienilor ”să iasă din logica îngustă de partid”.

Iohannis a anunțat, vineri, că a semnat decretul de promulgare a legii privind ratificarea deciziei referitoare la resursele proprii ale Uniunii Europene, care permite alocarea fondurilor de redresare și reziliență.

”Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un plan ambițios, pe care îl susțin, dar bucuria finalizării lui este doar o bucurie de etapă.

Am făcut primul pas, unul important, dar adevărata provocare de acum începe, pentru că implementarea la timp a tuturor componentelor care alcătuiesc acest plan este absolut esențială.

Vreau să fim foarte bine pregătiți pentru etapa cea mai importantă, și anume punerea lui în aplicare și finalizarea reformelor propuse.

Împreună, accesând toate aceste fonduri europene puse la dispoziția țării noastre, putem construi proiectul unei generații, care să însemne schimbarea profundă a României. De reușita PNRR depinde într-o mare măsură cum va arăta viitorul societății noastre”, a declarat Klaus Iohannis.

