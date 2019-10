Klaus Iohannis, despre accidentul din Ialomița: ”Lipsa de infrastructură ucide, precum și corupția ucide. Această nepăsare criminală a PSD costă vieți de români!” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, sâmbătă, la Iași, despre tragicul accident care s-a produs în județul Ialomița, soldat cu moartea a zece persoane și rănirea altor șapte. Șeful statului a subliniat, în acest context, că lipsa de ifrastructură ucide și i-a acuzat pe cei de la PSD de ”nepăsare criminală”.

Prezent în capitala Moldovei la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din regiunea Nord-Est, șeful statului a spus că Autostrada Unirii este cel mai important obiectiv de infrastructură pentru aceatsă regiune.

ŞOC TOTAL! FUEGO A PĂŢIT-O! IRINA LOGHIN ŞI-A FĂCUT CRUCE CÂND L-A VĂZUT! NIMENI NU SE AŞTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

”Autostrada Unirii este probabil cel mai important obiectiv de infrastructură pentru Moldova. Dacă scăpăm de PSD și ajungem în final să avem un guvern liberal, această autostradă se va face. Avem nevoie de infrastructură, de infrastructură rutieră, digitală.

Azi la șase și ceva, am primit un mesaj cutremurător. Între Urziceni și Slobozia a avut loc un accident groaznic, cu 10 morți și aproape zece răniți grav. M-a întristat foarte mult, Condoleanțe, îmi pare foarte rău! Să înțelegem de aici că lipsa de infrastructură ucide, precum și corupția ucide. Această nepăsare criminală a PSD costă vieți de români”, a spus Klaus Iohannis.

CUTREMUR MONDEN! SILVIU PRIGOANĂ, ÎN STARE DE ŞOC! ADRIANA BAHMUȚEANU A PIERDUT LUPTA...

În acest context, președintele i-a acuzat pe cei de la PSD că poartă responsabilitatea faptului că România a rămas în urmă față de alte state, mai ales la capitolul infrastructură.

”Avem nevoie de această infrastructură. Ideea cu autostradă nu este doar o ambiție politică, nu este un moft. Acum, în secolul XXI, secolul mobilității, avem nevoie de infrastructură ca de aer, fiindcă altfel, pur și simplu, vom rămâne în urmă. Cum în urmă a rămas România fiindcă am avut atâția ani la conducere PSD-ul. PSD este principalul motiv al rămânerii în urmă a României. Fără PSD, România ar fi fost mult mai departe. Fără PSD, România ar fi fost în rând cu celelalte națiuni europene. Acest decalaj trebuie depășit cu un guvern responsabil, cu un guvern liberal”, a mai spus Klaus Iohannis.

Zece oameni au murit și șapte au fost răniți după ce un TIR a intrat pe contrasens si a lovit în plin un microbuz care ducea angajatii unui supermarket la serviciu. (Detalii AICI)

DIVORȚUL ANULUI! ANAMARIA PRODAN RUPE TĂCEREA! REGHECAMPF E LA PĂMÂNT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.