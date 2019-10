Iohannis, despre anticipate: Acum nu se poate. Guvernul Dăncilă ar rămâne în funcție și țara va fi aruncată în haos (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că el personal este în favoarea anticipatelor, dar Constituția nu favorizează organizarea acestui tip de alegeri.

Iohannis a mai afirmat că nu are nicio problemă să fie organizate anticipate, dar doar după prezidențiale. Dacă ele s-ar întâmpla curând, Guvernul Dăncilă ar rămâne în funcție, lucru inacceptabil.

„Există o discuție în spațiul public pe care vreau să o lămuresc: alegerile anticipate – personal sunt în favoarea lor, dar după prezidențiale. De ce această remarcă? Constituția nu favorizează anticipatele, aș putea chiar spune că prevederea e gândită să inhibe anticipatele. Ele se realizează foarte greu.

În Constituție se spune clar că se dizolvă Parlamentul doar dacă două propuneri succesive de guvern pică. Asemenea condiții se întrunesc greu, e o problemă și sunt dispus să mă implic după prezidențiale într-o discuție corectă pentru a găsi o soluție.

Dacă, repet, dacă ar pica 2 propuneri pe care le-aș face în perioada imediat următoare, acest guvern Dăncilă ar rămâne în funcție, lucru inacceptabil și ar rămâne în funcție până la alegerile anticipate din primăvară. Astfel, țara va fi aruncată într-un haos de nedescris! Așadar, acum avem nevoie de un guvern cât mai rapid, iar după prezidențiale vom relua discuția pe tema anticipatelor”, a declarat Klaus Iohannis.

