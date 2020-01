Președintele Klaus Iohannis a declarat că dorește să fie organizate alegeri anticipate și că va discuta vineri cu premierul Ludovic Orban despre acest subiect.

”Eu cred că sunt posibile și mă voi implica pentru a promova conceptul de alegeri anticipate. Da, îmi doresc alegeri anticipate.

Pentru a se ajunge la anticipate e nevoie ca guvernul să fie demis sau să se retragă și să existe două încercări nereușite de formare a unui nou guvern.

Aceste chestiuni le voi discuta și cu premierul și cu alții. Chiar mâine voi avea o discuție cu Ludovic Orban și vom aborda aceste chestiuni.

Domnul Orban, din câte știu eu, își dorește anticipate, așa cum le doresc și eu”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.