Președintele Klaus Iohannis este de părere că alegerile anticipate ar putea fi organizate în primăvara anului viitor.

Întrebat, în conferința de presă de la finalul ședinței CSAT când vede posibilă organizarea alegerilor parlamentare anticipate, șeful statului a răspuns: ”Sunt convins că multe lucruri pot fi rezolvate prin asumarea răspunderii, precum rezolvarea OUG 114, s-ar putea adopta soluția și pentru alte acte legislative. Eu cred că ar trebui să mergem spre anticipate în primăvara anului viitor. Voi discuta cu toți liderii partidelor politice”.

Klaus Iohannis a mai precizat că nu se bazează pe cei de la PSD în acest demers.

”Nu contez pe ei, au fost drastic sancționați de electorat. Vom cotinua cu sau fără ei”, a mai spus Klaus Iohannis.

