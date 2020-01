Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență potrivit căruia președinții de Consilii Județene vor fi aleși prin votul consilierilor județeni și din rândul acestora. Întrebat dacă această măsură i se pare democratică, dat fiind că șefii de CJ nu vor mai fi aleși de cetățeni, Iohannis a spus că așa i se pare corect deoarece președintele de Consiliu Județean este un administrator, nu un reprezentant al comunității.

„E foarte corect așa. Legislația a prevăzut, până în vara anului trecut, că așa se aleg președinții de CJ. Atunci printr-o ordonanță total neinspirată, fostul Guvern PSD a schimbat regulile. Acum se revine la legislația dinainte. Așa mi se pare corect. Președintele CJ nu reprezintă o comunitate, ci e un administrator în treburi ale județului, deci trebuie ales dintre consilierii județeni”, a declarat Iohannis.

