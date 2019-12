Președintele Klaus Iohannis a declarat că susține alegerea primarilor în două tururi, dar Guvernul PNL este cel care va decide pașii de urmat și dacă va da sau nu o Ordonanță de Urgență în acest sens.

Întrebat dacă e oportună adoptarea de către Guvern a unei Ordonanțe de Urgență pentru alegerea primarilor în două tururi, șeful statului a răspuns: „Această discuție se poartă, știu din surse sigure, și în Guvern și în PNL. E decizia lor dacă vor dori să aplice o legislație schimbată, e decizia Guvernului dacă va da Ordonanță sau își va asuma poare răspunderea în fața Parlamentului. Opțiunea mea personală e clară: pentru alegerea primarilor în două tururi și pentru alegerea președinților de Consilii Județene din rândul consilierilor județeni”.

Întrebat dacă printre opțiuni se numără și OUG, Iohannis a răspuns: „Da, prin felul în care se poate legifera pe această speță. E posibilă orice variantă: lege, asumare sau OUG”.

