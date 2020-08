Klaus Iohannis: Alegerile locale au loc în condiții speciale / Scenariu cu risc zero nu există / Orice încălcare a normelor va trebui drastic sancționată (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni. Declarațiile vin în contextul în care România încă înregistrează un nivel ridicat al cazurilor de infecție cu noul coronavirus, cu peste 1.000 de îmbolnăviri raportate aproape zilnic. Șeful statului a făcut precizări despre condițiile în care se va desfășura noul an școlar, precum și despre noile măsuri de relaxare avute în vedere de autorități - redeschiderea restaurantelor și sălilor de spectacol. Declarația președintelui vine și pe fondul tensiunilor de pe scena politică. PSD depus săptămâna trecută moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal și trebuie să stabilească data votului din Parlament.

B1.ro transmite live text principalele declarații ale președintelui:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.