Klaus Iohannis: Alegerile parlamentare trebuie să aibă loc. Nu putem funcționa cu un Parlament fără puteri depline. Actul de votare, în sine, nu e mai periculos decât mersul la pâine (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis susține că alegerile parlamentare din 6 decembrie trebuie să aibă loc, precizând că dacă numărul cazurilor de coronavirus va continua să crească, atunci campania electorală va trebui să se desfășoare mai mult online, la televiziune și radio. După data de 20 decembrie, actualul Parlament nu va mai avea pulteri depline a subliniat președintele, adăugând că mersul la vot, în sine, nu este mai periculos decât a merge la magazin.

Klaus Iohannis, despre alegerile parlamentare: Este clar că dacă numărul infectărilor crește, campania se va desfășura în condiții mai speciale decât la alegerile locale

Întrebat, în conferința de presă de miercuri, de la Palatul Cotroceni, dacă consideră oportună organizarea alegerilor parlamentare în contextul pandemiei și nu neapărat ziua propriu-zisă a votului, cât mai ales luna de campanie electorală, șeful statului a răspuns: ”O democrație nu funcționează fără alegeri, am mai spus asta și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea alegerilor locale și am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine, nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că dacă numărul infectărilor crește, campania se va desfășura în condiții mai speciale decât la alegerile locale, dar alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem funcționa cu un Parlament fără puteri depline, așa cum ar fi după 20 decembrie. Nu va mai putea da legi organice. Cu cât am putea amâna alegerile? Constituția spune maximimum trei luni. Atunci ajungem la sfârșitul iernii. Nu cred că cineva își imaginează că peste trei luni situația epidemiologică va fi net mai bună în iarnă, spre primăvară, față de 6 decembrie. Suntem în pandemie, avem, din păcate, foarte multe persoane bolnave, trebuie să găsim o formă prin care facem campanie mai mult online decât fizic, mai mult prin televizor, prin radio și să mergem la vot. Actul de votare, în sine, nu e mai periculos decât mersul la pâine. La alegerile locale a fost o bună organizare, au fost circuite diferite pentru intrare și ieșire, s-a dezinfectat, s-a măsurat temperatura, lucrurile au fost bine controlate și așa va fi și pe 6 decembrie la alegerile parlamentare”.

Iohannis: Alegerile vor fi pe 6 decembrie, sunt pregătite deja

De asemenea, în contextul în care la Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede amânarea scrutinului legislativ până în martie 2021, întrebat dacă va promulga o astfel de lege, Klaus Iohannis a răspuns: ”Alegerile vor fi pe 6 decembrie, sunt pregătite deja. Mandatul Parlamentului nu poate fi prelungit prin lege, e definit de Constituție. Constituția prevede în anumite situații că alegerile pot fi organizate după terminarea mandatului dar nu mai târziu de trei luni. Oricâte proiecte de legi ar pune pe masă unii parlamentari care nu se mai satură, aceste lucruri, prin Constituție, nu sunt posibile. Parlamentul poate stabili prin lege anumite lucruri și dacă CCR a constatat că Parlamentul poate stabili data alegerilor, sigur, doar că nu acum când suntem în plină pregătire pentru alegeri”.