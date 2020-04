Președintele Klaus Iohannis a explicat, marți, într-o conferință de presă, că România a ajuns la o capacitate de 10.000 de testări pentru coronavirus pe zi, deși în debutul epidemiei la nivel național se efectuau doar câteva zeci de testări pe zi.



Președintele Iohannis dă asigurări că România va avea o capacitate de testare pentru coronavirus tot mai mare





„Numărul de teste a fost, pentru mine, din capul locului o preocupare importantă. Am transmis-o tuturor colaboratorilor și membrilor Guvernului, cu care am discutat aceste chestiuni. Adevărul este că s-a crescut foarte, foarte mult. Dacă la începutul epidemiei capacitatea de testare a fost – chiar la început de tot – de câteva zeci de testări pe zi, s-a ajuns la câteva sute, și acum suntem aproape de 10.000. Aproape de 10.000 într-o lună și jumătate. Foarte multe aparate au existat, dar nu a existat personalul calificat să le opereze. Au existat laboratoare cu această dotare, care nu au fost acreditate, șamd. Ministerul Sănătății, în special ministrul Tătaru s-a mișcat foarte bine aici și a luat toate măsurile ca să creștem, și am crescut foarte mult capacitatea de testare. Este nevoie de o creștere în continuare, dar la întrebarea mea, pe care am pus-o experților, am primit răspuns că nu suntem chiar în coada Europei. Suntem la un nivel acceptabil pentru populația României. Nu putem să comparăm 100.000 în Germania cu ce avem în România, fiindcă populația Germaniei este mult, mult mai mare decât populația României. Deci, per milion de locuitori să zicem, avem un număr rezonabil de testări”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a mai subliniat că „sunt foarte mulți participanți la discuția publică, care solicită testări în masă, însă în același timp avem comunicări de la Organizația Mondială a Sănătății, care au fost repetate în mai multe rânduri, că nu prea are rost să facem testări în masă. Testările trebuie făcute la persoanele care prezintă un risc sau care sunt suspecte de infecție. Deci testarea se face la persoana suspectă de infecție, nu la tot poporul. Totuși, eu am solicitat, și sunt convins că lucrurile vor merge în direcția aceasta, să avem un număr mai mare de testări pe zi, inclusiv în perioada când, sperăm noi, epidemia va bate în retragere. Cu cât mai multe testări sunt posibile, cu atât mai siguri putem să fim că toate persoanele suspecte de infecție vor putea fi testate, și încă foarte repede”.

„Avem la momentul acesta două feluri de teste care se pot face. Există un test rapid, care însă nu este foarte sigur, și avem testul molecular, cum se spune, testul profund, care însă nu se face pe loc. Este nevoie de cel puțin o zi sau două până se obține rezultatul. Noi sperăm cu toții ca industria de resort să dezvolte kituri de testare, care permit o testare sigură sau rapidă sau chiar, cum ar fi optimal, autotestare, deci să ne putem testa singuri dacă suntem infectați sau nu. Una peste alta, numărul de testări pe zi, sau capacitatea de testare în România, va crește în continuare”, a explicat Klaus Iohannis.