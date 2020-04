Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență în România. Aceasta a fost instituită pe 16 martie, prin decret semnat de șeful statului. Un nou decret va fi emis la începutul săptămânii viitoare. Președintele a mai vorbit despre demersurile făcute de Guvern, astfel că în România vor ajunge în perioada următoare milioane de măști de protecție și 500.000 de combinezoane. Șeful statului s-a mai referit, de asemenea, la rectificarea bugetară, dar și la „o creștere, probabil semnificativă, a deficitului bugetar”.

„Am cerut Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret. În cursul acestei săptămâni voi elabora textul, iar decretul va fi emis săptămâna viitoare. Starea de urgență va fi prelungită cu încă o lună”, a declarat Iohannis.

