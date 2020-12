Klaus Iohannis: Am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele / În ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că, în urma discuțiilor cu specialiștii, s-a decis „ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele”. Șeful statului a participat, miercuri, la deschiderea tronsonului de autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău, unde a subliniat importanța proiectelor de infrastructură din zona Moldovei și a vorbit, totodată, și despre situația epidemiologică din țară, afirmând că „în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ”, un trend care poate fi observat, spune el, „cam peste tot în Europa”.

