Klaus Iohannis: Am discutat cu Guvernul și am decis să alocăm o sumă imensă, 1,5 miliarde euro, pentru împăduriri. Cu toții ne dorim un mediu curat / Cam toată lumea a înțeles pericolul încălzirii climatice (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la prima acțiune din cadrul campaniei de împădurire în zona deșertificată din sudul României. Șeful statului a susținut că a discutat cu Guvernul despre problemele ce țin de mediu, despre nevoia de a avea mai multe păduri și despre pierderea terenurilor arabile prin deșertificare și, împreună, au decis să aloce suma de 1,5 miliarde de euro pentru procesul de reîmpădurire. Iohannis a mai spus că toată lumea își dorește un mediu mai curat și că mai toți au înțeles care sunt efectele schimbărilor climatice.

„Vă doresc succes cu această acțiune. Anul trecut am participat și am și oferit patronajul unei acțiuni de reîmpădurire sub sloganul ”O pădure cât o țară”. A fost un succes, am platat peste 50 de milioane de puieți. Am participat și la deschdierea campaniei și la finalizarea campaniei. Pe parcursul acelor luni am discutat de mai multe ori cu specialiștii, cu autoritățile, cu decidenții politici și s-a conturat ambiția de a face mai mult de acum. Pentru a da un impuls acestei campanii extinse, m-am angajat să continui cu Guvern, autoritățile, specialiștii.

În Dolj, deșertificarea e o realitate. Pământul arabil s-a transformat în teren nisipos. Dacă nu se face nimic, nisipul se duce mai departe ți deja acum avem o pierdere de peste 1000 de hectare de teren arabil în fiecare am. Trebuie intervenit.

Cealaltă chestiune ține de mediu și de nevoia de a avea mai multe păduri. Cu toții ne dorim un mediu curat pentru noi și viitoarele generații. Cam toată lumea a înțeles pericolul încălzirii climatice și metoda cea mai eficientă pentru combaterea schimbării climatice: extinderea suprafețelor de pădure. Am discutat cu Guvernul. Am decis să alocăm o sumă imensă, 1,5 miliarde euro, pentru împăduriri

Aceste acțiuni, împreună cu oprirea tăierilor ilegale, sigur vor duce la un progres semnificativ, la recuperarea terenului valoros și la îmbunătățirea mediului în general”, a declarat președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cîțu și ministrul Mediului, Barna Tánczos, au participat, miercuri, la prima acțiune din cadrul campaniei de împădurire în zona deșertificată din sudul României. Acțiunea a avut loc în orașul Dăbuleni, din județul Dolj, și este organizată în marja Zilei Internaționale a Pădurilor, tema din acest an fiind Restaurarea Pădurilor.