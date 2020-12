Klaus Iohannis: ”Am subliniat relevanța majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea Transnistreană” (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, marți, în declarația de presă comună cu Maia Sandu, că, în cadrul discuțiilor, a fost subliniată relevanța majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea Transnistreană.

„În cadrul discuțiilor am subliniat relevanța majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea Transnistreană, cu respectarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova și, mai ales, fără afectarea viitorului său pro-european”, a spus Iohannis.

