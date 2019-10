Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD în contextul în care examenul de rezidențiat din acest an a fost amânat pe motiv că, în acest moment, nu există un ministru al Educației care să semneze toate ordinele necesare.

ŞOC TOTAL! FUEGO A PĂŢIT-O! IRINA LOGHIN ŞI-A FĂCUT CRUCE CÂND L-A VĂZUT! NIMENI NU SE AŞTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Prezent, sâmbătă, la Iași, la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din regiunea Nord-Est, șeful statului a susținut că acest concurs ar fi trebuit să fie pus la punct încă din urmă cu șase luni.

”Spitalul regional de la Iași nici nu e început. E o adevărată bătaie de joc la adresa românilor pe care și-a permis-o PSD. Zice doamna Dăncilă că nu se poate ține rezidențiatul tinerilor medici fiindcă nu avem ministru al Educației. Acum se organizează rezidențiatul? Când trebuia să fie în noiembrie? Te apuci de un examen național în octombrie? Nu ți-ar fi rușine PSD!

CUTREMUR MONDEN! SILVIU PRIGOANĂ, ÎN STARE DE ŞOC! ADRIANA BAHMUȚEANU A PIERDUT LUPTA...

Acest lucru, ar fi trebuit să fie gata rezolvat cel puțin în martie, cel puțin cu o jumătate de an înainte, ca să știe tinerii absolvenți ce au de făcut”, a spus Klaus Iohannis.

DIVORȚUL ANULUI! ANAMARIA PRODAN RUPE TĂCEREA! REGHECAMPF E LA PĂMÂNT (GALERIE FOTO)

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat vineri că examenul de rezidenţiat care ar fi trebuit să aibă loc în 17 noiembrie va fi amânat. Sorina Pintea spune că România nu are în acest moment un ministru al Educaţiei, nici măcar unul interimar, care să poată semna actul pentru organizarea examenului. Funcţia a rămas neocupată în urma neînţelegerilor dintre preşedinte şi premier.

În aceste condiții, concursul ar urma să aibă loc pe 8 decembrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.