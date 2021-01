Klaus Iohannis: Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei. Revenirea la normalitate depinde de noi toți (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat, joi seară, la Recepţia de Anul Nou 2021 a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, că anul 2020 a stat sub semnul pandemiei, iar revenirea la normalitate depinde de noi toți.

Președintele României a afirmat că anul anterior a stat sub semnul pandemiei de coronavirus, al crizei sanitare și economice, precum și al stării de urgență în majoritatea țărilor europene, însă anul 2021 a debutat cu semne bune pentru România și pentru comunitatea de afaceri.

„Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei de COVID-19, al crizei sanitare și economice, precum și al stării de urgență în majoritatea țărilor europene. 2021 a debutat însă cu semne bune pentru România și pentru comunitatea de afaceri, cu semnale încurajatoare de revenire a creșterii economice. Prognozele indică faptul că România va beneficia de o creștere cu 4,3% în acest an, un procent destul de bun, dat fiind contextul în care ne aflăm”, a spus Iohannis.

