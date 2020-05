Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, o serie de schimbări ce se vor produce din 15 mai, când România trece de la starea de urgență la starea de alertă. Șeful statului a precizat că ne vom putea deplasa în interiorul localităților sau în zonele metropolitane fără declarație pe proprie răspundere. În schimb, deplasările între localități se vor face doar din motive extrem de bine întemeiate și în baza unor astfel de declarații. Competițiile sportive nu se reiau. În primă fază, slujbele se vor ține doar în aer liber. Măștile sunt obligatorii în spațiile închise, la fel și distanța de 1,5 metri între persoane. Măsurile sunt menite să limiteze răspândirea coronavirusului. De asemenea, se redeschid saloanele de înfrumusețare, muzeele și magazinele cu ieșire la stradă. Autorităților locale li se recomandă să redeschidă parcurile.

Șeful statului a prezentat marți, după o ședință la Cotroceni pe tema COVID-19, o parte din reglementările ce vor intra în vigoare de la mijlocul lunii mai, astfel încât românii să se relaxeze, economia să repornească ușor-ușor, dar, în același timp, să fie prevenită creșterea numărului de infectări cu coronavirus.

