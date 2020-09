Klaus Iohannis: Aștept schimbări de la toți primarii aleși. Nu putem individualiza așteptările de dezvoltare ale unei țări

Președintele Klaus Iohannis a menționat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că așteaptă schimbări de la toți primarii aleși, indiferent de culoarea politică. Șeful statului a declarat că nu putem face progrese și dezvolta zone în funcție de partidul de care aparține edilul.

Klaus Iohannis: Am așteptări de la toți primarii aleși

“Sunt convins că numărul de primari care vor veni cu proiecte bune pentru comunitate e semnificativ mai mare decât al celor care doar așteaptă să treacă timpul. Eu aștept schimbări de la toți primarii aleși. Nu putem să individualizăm așteptările de dezvoltare ale unei țări, e nevoie de oameni dornici să aducă o schimbare sustenabilă, dar în politică e nevoie de partide dispuse să facă schimbări, să-și asume riscurile schimbărilor. Și pentru că PNL, dar și USR PLUS, au dovedit că vor o schimbare a modului de a face politică, am spus și luni ce am spus.”, a precizat Iohannis.

