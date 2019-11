Ce așteptări are Klaus Iohannis de la Cabinetul Orban: ”Acest nou Guvern să rezolve câteva probleme foarte urgente” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis le-a transmis membrilor cabinetului Orban, ce așteptări are de la noul Guvern, care a depus luni seară jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni.

”Domnule Prim-ministru, onorați membri ai Guvernului, veți avea un mandat relativ scurt, dar pot să spun deja din această seară că mă aștept de la acest nou Guvern să rezolve câteva probleme foarte urgente: închiderea bugetului pe anul 2019, pregătirea proiectului de buget pentru anul 2020, reluarea discuțiilor pe legile justiției, fiindcă ce a stricat PSD-ul în domeniul justiției trebuie reparat, trebuie încurajată din nou lupta anticorupție, trebuie pregătite și puse în practică, într-un mod foarte transparent, corect, eficient, alegerile, este nevoie, cu siguranță, de foarte, foarte multă implicare”, a spus Klaus Iohannis.

De asemenea, șeful statului a subliniat că victoria liberalilor este una de etapă și le-a amitit acestora că urmează ”alegeri grele, extrem de importante pentru România”.

”Vreau să atrag atenția că această victorie, care este o victorie importantă, o victorie mare, este totuși numai o victorie de etapă. Urmează alegeri grele, extrem de importante pentru România. Urmează alegerile prezidențiale, urmează alegerile locale și urmează, poate chiar anticipat, alegerile parlamentare. Toate acestea trebuie logistic foarte bine pregătite, politic trebuie foarte bine pregătite, pentru a da românilor posibilitatea să aleagă varianta cea mai bună”, a mai spus Klaus Iohannis.

