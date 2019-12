Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că asumarea răspunderii Guvernului asupra Legii bugetului pe 2020 ar fi constituțională, însă nu anunț în acest sens va veni de la Executiv, nu de la șeful statului.

”În contextul unui Guvern puternic minoritar, evident că asumarea răspunderii este o alternativă valabilă. Constituția nu face diferențe între ce tipuri de legi pot fi prezentate prin asumare de răspundere”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă ar fi de acord cu asumarea răspunderii Guvernului pe Legea bugetului, președintele a răspuns: ”Asumarea răspunderii este o metodă de legiferare care poate să funcționeze pentru orice tip de lege. Asta este strict o decizie a Guvernului. Dacă se va face asumarea răspunderii, atunci veți afla de la Guvern, nu de la mine. Vă spun că ar fi constituțional și este posibil să-și asume răspunderea Guvernul pe orice fel de lege. Solicitarea mea către Guvernul Orban a fost să vină cu un buget care să acopere toate cheltuielile de anul viitor și cât mai aproape de ținta de deficit de 3%”.

