Klaus Iohannis: În urma unor negocieri intense și complicate, am reușit să obțin pentru România un pachet bugetar de circa 80 de miliarde de euro pentru următorii nouă ani. Fondurile, o oportunitate istorică de dezvoltare pe termen mediu și lung (VIDEO)

În anii următori, țara noastră va implementa un nou model de dezvoltare economică bazat pe investiții, inovare și competitivitate, a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care a fost lansat de astăzi oficial în dezbatere publică și despre care spune că „este despre România și despre români”. „Avem de gestionat în continuare provocările crizei sanitare, însă, în egală măsură, trebuie să pregătim cele mai potrivite politici și măsuri pentru redresarea economiei și dezvoltarea țării noastre”, a subliniat șeful statului.

