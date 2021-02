Klaus Iohannis: Avem la dispoziție peste 30 de miliarde de euro pentru a ieși cu bine din pandemie și din criza economică. Planul național de redresare, gata până în aprilie (VIDEO)

Planul național de redresare și reziliență, pe baza căruia România va putea să acceseze fonduri europene în valoare totală de peste 30 de miliarde de euro, va fi gata până în luna aprilie, când va fi trimis Comisiei Europene, iar implementarea sa va începe imediat după ce va primi aprobările de rigoare, a explicat miercuri președintele Klaus Iohannis miercuri, care și-a exprimat speranța că, cu ajutorul campaniei de vaccinare și cu respectarea restricțiilor în vigoare, vom putea ieși din pandemia de COVID-19 până în vară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.