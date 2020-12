Klaus Iohannis: Mai e nevoie de o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea unui candidat de premier. Pe 21 decembrie se va constitui noul Parlament (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a avut luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu toate partidele parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. PSD l-a propus pe Alexandru Rafila, PNL a venit cu propunerea de premier în persoana lui Florin Cîțu, USR-PLUS l-au susținut pe Dacian Cioloș, iar AUR pe Călin Georgescu. Kelemen Hunor a precizat că UDMR are „două-trei nume de premier”. La finalul discuțiilor, șeful statului a susținut o declarație de presă.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis, la finalul consultărilor cu partidele:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.