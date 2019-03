Iohannis: Mi-aș fi dorit să promulg un buget bun pentru români, dar n-a fost să fie. PSD, interesat de cumetrii politice și lupta împotriva Justiției, demonstrează o gravă lipsă de responsabilitate (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a criticat, din nou, în termeni extrem de duri, Guvernul PSD-ALDE și în special modul în care acesta a gândit bugetul de stat pe acest an.

Rămas fără mijloace de a contesta Legea bugetului de stat, șeful statului a fost nevoit să o promulge.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.