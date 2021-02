Klaus Iohannis: Campania de vaccinare merge foarte bine. Suntem în continuare în topul european. Sperăm ca până în vară să ieșim din pandemie (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că România e în topul european la capitolul vaccinare anticoronavirus și, în zilele următoarem vom avea persoana cu numărul un milion imunizată.

Șeful statului și-a exprimat speranța ca, în vară, să ieșim din pandemie. Pentru asta, însă, trebuie să ne vaccinăm și să continuăm să respectăm regulile de prevenție.

„Campania de vaccinare merge foarte bine. Suntem în continuare în topul european la toți paramentri. Zilele acestea vom avea persoana cu numărul un milion vaccinată. Ritmul crește de la o săptămână la alta. Cu toții sperăm ca până în vară să ieșim din pandemie, sigur, cu vaccinarea și cu respectarea restricțiilor”, a declarat Klaus Iohannis.

