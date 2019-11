Klaus Iohannis, candidatul liberal la prezidențiale, a ajuns la sediul PNL în jurul orei 20.30.

În fața clădiri au fost amplasate o scenă și un ecran imens. De pe scenă, Klaus Iohannis ar urma să țină un discurs la ora 21.00, imediat după anunțarea rezultatelor exit-poll.

