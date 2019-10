Președintele Klaus Iohannis a vorbit, sâmbătă, la reuniunea Ligii Aleşilor Locali, organizată de PNL în Bucureşti, că la ceremoniile organizate, vineri, la Carei, de Ziua Armatei, oficialii PSD și membrii guvernului demis nu au fost prea bucuroși să-l vadă acolo.

”Ieri a fost ziua Armatei. 75 de ani de la acel 25 octombrie 1944, când la Carei a fost eliberată ultima palmă de pământ românesc, o adevărată sărbătoare a tuturor românilor. Am mers la Carei, unde am fost așteptat de o mulțime de oameni care s-au bucurat și de acel careu de oficialități, care în mare parte nu s-au bucurat.

Au fost acolo niște reprezentanți ai guvernului demis de voi. Evenimentul în sine a fost de mare ținută. I-am felicitat pe organizatori și, la final, evident s-au făcut poze, multe. Am relatat întreaga poveste fiindcă am avut o surpriză extrem de plăcută. După ce am coborât de pe scenaă am făcut poze cu unii militari și dintr-o dată s-au adunat în jurul meu liberalii primari. Au venit și împreună am făcut câteva poze și cel mai mult m-a impresionat privirea lor și felul în care mi-au spus că mă susțin și mă votează”, a declarat Klaus Iohannis.