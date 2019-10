Klaus Iohannis, către liberali: ”PSD rămâne un adversar puternic. Are un aparat de propagandă cu care trebuie să vă luptați la modul cel mai serios” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis i-a avertizat, vineri, pe liberali, că deși guvernul Dăncilă a fost demis în urma moțiunii de cenzură, PSD rămâne în continuare un adversar puternic care nu trebuie subestimat.

„Să nu faceți greșeala să considerați că problemele sunt rezolvate și că ne culcăm. Primul motiv: PSD rămâne un adversar puternic cu care trebuie să ne luptăm în numele românilor de bună credință. PSD este puternic înșurubat în instituțiile statului, în Consiliile Județene, în primării, în Consiliile Locale, nu subestimați acest adversar.

Românii așteaptă de la noi soluții pentru o guvernare eficientă, pentru o guvernare care să vină pentru România și pentru români. Asta trebuie să livrați voi împreună cu mine. Așa vom face.

Noi am câștigat europarlamentarele, noi am câștigat moțiunea, noi ne pregătim serios pentru prezidențiale, trebuie să ne pregătim extrem de serios pentru alegerile locale și parlamentare care vor avea loc la termen sau înainte. Personal, sunt adeptul alegerilor anticipate. Vă rog să le explicați oamenilor despre ce este vorba. Constituția României nu favorizează alegerile anticipate, sunt aproape imposibil de realizat. Este nevoie să pice două propuneri succesive în Parlament”, a declarat Klaus Iohannis, prezent la reuniunea liberalilor din regiunea Centru, organizată la Brașov.

În acest context, șeful statului i-a acuzat pe social-democrați că au început deja să vină cu intoxicări și a dat asigurări că nu vor exista tăieri de pensii și salarii.

”Soluția este instalarea rapidă a unui guvern PNL sau în jurul PNL. Dar până atunci avem o campanie de dus. Și, atenție, repet, PSD este încă puternic și PSD are un aparat de propagandă cu care trebuie să vă luptați la modul cel mai serios. PSD folosește minciuna. Din cauza PSD România nu s-a dezvoltat mai mult decât s-a dezvoltat. Și, iată, nici n-au plecat de la guvernare și au început intoxicările.

Nu vor exista tăieri de salarii și pensii. Nu vor exista. Nu vor exista tăieri de salarii și pensii. Pentru că voi, liberalii, și cu mine, nu dorim să inhibăm România, ci dorim să dezvoltăm România, nu ca PSD”, a mai spus Klaus Iohannis.

